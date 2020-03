Euro2020, L’Equipe lancia l’indiscrezione: «Si farà nel 2021»

Il quotidiano francese cerca di anticipare la decisione della Uefa per i tornei internazionali e per l’Europeo itinerante

Le ultime notizie ufficiali riportano che la Uefa si riunirà in videoconferenza con i rappresentanti di tutti i club il 17 marzo, per decidere come affrontare l’emergenza Coronavirus nei tornei europei.

Al momento Champions League ed Europa league continueranno, nonostante alcune partite rinviate, e l’Europeo itinerante, in programma per quest’estate, non dovrebbe subire variazioni. Secondo L’Equipe però non sarà così alla fine: il giornale francese prova ad anticipare ciò che gli organi competenti decideranno fra cinque giorni. I tornei per i club verranno sospesi, mentre la competizione internazionale verrà rimandata all’anno prossimo. Se dovesse essere così, i campionati potranno continuare non avendo l’incombenza di Euro2020.