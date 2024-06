Euro 2024, Spagna-Italia: i precedenti della sfida

Euro 2024, alla vigilia della gara di Gelsenkirchen decisiva per il passaggio agli ottavi della competizione questi i precedenti

Archiviata la vittoria d’esordio contro l’Albania, l’Italia giovedì ha la ghiotta chance di qualificarsi agli ottavi con un turno di anticipo, e per farlo serve battere la Spagna di De La Fuente. Le due nazionali si affronteranno per la quinta edizione consecutiva, e l ottava a livello assoluto nella competizione, con l’ultimo incrocio che fu da sogno per gli azzurri con il 2-1 di Wembley.

I primi due incontri tra Italia e Spagna fu nel 1980 e 1981 e poi in Austria e Svizzera ma nel 2008. Il bilancio tra le due squadre è il seguente: 3 vittorie per la squadra di Spalletti, 2 per le furie rosse e 2 pareggi