Euro2024, Hysaj sulla sconfitta: «L’Italia arriverà lontano, giocano tutti bene, bisogna…» Le parole del terzino della Lazio

Intervistato dai microfoni di Sportitalia, Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato della sconfitta della sua Albania contro l’Italia:

«È stato un gol velocissimo quindi l’Italia aveva il tempo di recuperare e di pensare. Abbiamo forse svegliato l’Italia dal sonno e poi si sono viste le qualità che hanno e noi dobbiamo migliorare in qualcosa sicuramente ma abbiamo fatto una partita bella, dura e all’ultimo potevamo anche pareggiarla. Il loro gruppo? Giocano tutti bene, si riconoscono tutti perché tengono la palla bene, escono bene dalla pressione e poi hanno la qualità davanti con Chiesa e altri che possono fare la differenza. Le prossime dure gare saranno dure ma nel calcio non si sa mai, bisogna avere sempre fiducia e speranza nel fare le cose. Bisogna crederci fino alla fine, i conti si faranno alla fine. Per me chi dice che l’Italia non è di livello sbaglia perché l’Italia ha fatto vedere oggi le sue qualità, quanti buoni giocatori hanno, hanno tanti giovani. Penso arriverà lontano»