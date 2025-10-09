Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita

Estonia Italia quando in campo? Tutte le info su orario, canale TV e streaming per le qualificazioni Mondiali

La Nazionale italiana torna protagonista con un nuovo appuntamento valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo la pausa per le competizioni di club, gli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso, commissario tecnico subentrato in estate e noto per il suo temperamento grintoso e la carriera da centrocampista di livello internazionale, affronteranno l’Estonia sabato 11 ottobre alle ore 20:45.

La partita si giocherà alla Le Coq Arena di Tallinn, impianto moderno e suggestivo che ospita le gare della nazionale baltica. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in chiaro su RAI 1, oltre che in streaming sulla piattaforma RaiPlay, garantendo così la massima copertura per i tifosi italiani.

L’Estonia, avversario da non sottovalutare

Pur non essendo tra le nazionali più blasonate, l’Estonia può contare su un gruppo compatto e motivato. Giocare a Tallinn non è mai semplice: il pubblico locale spinge con entusiasmo e la squadra baltica cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli Azzurri.