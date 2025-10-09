 Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita
Connect with us

News

Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita

News

Lazio, tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati biancocelesti

News Prima Pagina

Le prime pagine sportive nazionali - 9 ottobre 2025

News

Basic ormai è un pilastro di questa Lazio! L'evoluzione del centrocampista biancoceleste

News

Cagni ancora: «La Lazio ha una rosa troppo corta. Sarri agirà in quel modo»

News

Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita

Lazio news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Tonali Italia
Tonali Italia

Estonia Italia quando in campo? Tutte le info su orario, canale TV e streaming per le qualificazioni Mondiali

La Nazionale italiana torna protagonista con un nuovo appuntamento valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo la pausa per le competizioni di club, gli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso, commissario tecnico subentrato in estate e noto per il suo temperamento grintoso e la carriera da centrocampista di livello internazionale, affronteranno l’Estonia sabato 11 ottobre alle ore 20:45.

La partita si giocherà alla Le Coq Arena di Tallinn, impianto moderno e suggestivo che ospita le gare della nazionale baltica. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in chiaro su RAI 1, oltre che in streaming sulla piattaforma RaiPlay, garantendo così la massima copertura per i tifosi italiani.

L’Estonia, avversario da non sottovalutare

Pur non essendo tra le nazionali più blasonate, l’Estonia può contare su un gruppo compatto e motivato. Giocare a Tallinn non è mai semplice: il pubblico locale spinge con entusiasmo e la squadra baltica cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli Azzurri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.