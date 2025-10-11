 Formazioni ufficiali Estonia Italia: le decisioni del ct Gattuso per la sfida
Formazioni ufficiali Estonia Italia: le decisioni del ct Gattuso per la sfida

Norvegia Israele, clamoroso Haaland! Sbaglia due rigori come il giallorosso Dovbyk ma poi…

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Estonia Italia, qualificazioni Mondiali: orario, diretta TV e streaming della partita

Atalanta-Lazio, Juric può sorridere: trovati ben quattro titolari

Formazioni ufficiali Estonia Italia: le decisioni del ct Gattuso per la sfida

41 secondi ago

Gattuso

Estonia Italia, annunciate le formazioni ufficiali: queste le decisioni del ct degli azzurri Gennaro Gattuso

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, l’Italia scende in campo a Tallinn contro l’Estonia in un match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra di Gennaro Gattuso, protagonista finora di un cammino irregolare ma ancora competitivo, è chiamata a difendere il secondo posto nel girone e a tenere vivo l’obiettivo della qualificazione diretta o, quantomeno, dei playoff.

Formazioni ufficiali della partita:

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. Allenatore: Jürgen Henn.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.

