Formazioni ufficiali Estonia Italia: le decisioni del ct Gattuso per la sfida
Estonia Italia, annunciate le formazioni ufficiali: queste le decisioni del ct degli azzurri Gennaro Gattuso
Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, l’Italia scende in campo a Tallinn contro l’Estonia in un match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra di Gennaro Gattuso, protagonista finora di un cammino irregolare ma ancora competitivo, è chiamata a difendere il secondo posto nel girone e a tenere vivo l’obiettivo della qualificazione diretta o, quantomeno, dei playoff.
Formazioni ufficiali della partita:
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. Allenatore: Jürgen Henn.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.
