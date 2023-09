Essere laziali, abbonamenti UCL: info per la vendita libera. Il comunicato. La società comunica le ultime novità

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio rende note le novità per tutti gli abbonati in campionato che avessero riscontrato problemi nella prelazione del proprio posto per l’acquisto del mini abbonamento Champions League. Il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio rende noto che per tutti gli abbonati in campionato che avessero riscontrato problemi nella prelazione del proprio posto per l’acquisto del mini abbonamento Champions League sarà possibile, a partire da oggi alle ore 12:00, cercare in vendita libera il proprio posto sulla pianta dello Stadio Olimpico e acquistare il pacchetto per le tre gare casalinghe sempre alla tariffa scontata ».