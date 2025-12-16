 Espulsione Zaccagni, l'analisi a Open Var: ecco svelato il motivo del cartellino rosso. La spiegazione completa
Espulsione Zaccagni, l’analisi a Open Var: ecco svelato il motivo del cartellino rosso. La spiegazione completa

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Espulsione Zaccagni, l’analisi dell’episodio a Open Var: svelato il motivo del rosso al capitano della Lazio. La spiegazione

Come ogni martedì post-campionato, torna l’appuntamento con Open Var. Ospite della puntata Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, che ha passato in rassegna gli episodi arbitrali della 15ª giornata di Serie A. Ecco l’analisi su Parma Lazio:

PAROLE «In queste situazioni c’è massima severità nel punire queste situazioni, che sono falli gravi di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il rosso, Marchetti molto bravo a vedere lui ed estrarre subito il rosso.

Qui probabilmente non lo prende pieno, ma si tratta sicuramente di interventi che vanno sanzionati: ci sarà massima severità per tutto il campionato in situazioni come questa»

