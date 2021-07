Escalante e non solo: ecco chi potrebbe essere ceduto

Il mercato in uscita della Lazio potrebbe non ruotare tutto attorno a Correa. Da Escalante a Kiyine: ecco chi potrebbe salutare

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il nome più importante in uscita in casa Lazio è quello di Joaquin Correa. La cessione dell’argentino però appare in standby e allora ecco che si pensa a qualche altra uscita.

Come rivelato da Il Messaggero, a salutare potrebbe essere Escalante. Sul centrocampista ci sarebbe l’interesse sia del Marsiglia che del Valencia, che però lo vorrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a massimo 7 milioni. I capitolini però vorrebbero monetizzare subito. Occhio anche ad André Anderson, Kiyine e Maistro, finiti tutti nel mirino del Venezia.