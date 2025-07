Rovella via dalla Lazio? Clausola da 50 milioni attiva, occhi puntati dall’Inghilterra

Nicolò Rovella via dalla Lazio? La clausola da cinquanta milioni è attiva, occhi puntati proprio dall’Inghilterra

Oltre a Guendouzi, anche la posizione di Nicolò Rovella tiene in scacco la Lazio fino al 31 luglio, data ultima per l’attivazione della sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Sebbene l’Inter, dopo intensi colloqui con il suo agente, sembri aver allentato il pressing concentrandosi su Ederson, l’Inghilterra rimane un fronte caldo per il centrocampista biancoceleste. Il Corriere della Sera ha già segnalato in passato l’interesse di club come Manchester City e Liverpool, che a gennaio avevano chiesto informazioni senza ricevere aperture né dal giocatore né dalla Lazio.

Ora, con il mercato bloccato per la Lazio, la situazione cambia drasticamente: se la clausola dovesse essere pagata e Rovella dovesse accettare una destinazione, la società biancoceleste avrebbe ben poco da fare per impedirne la partenza. Per Maurizio Sarri, la perdita di Rovella, considerato un punto fermo del centrocampo insieme a Guendouzi, rappresenterebbe un duro colpo. Il tecnico ha più volte sottolineato come il reparto sia già corto, con l’unica aggiunta del rientro di Cataldi. La partenza di uno dei due pilastri, senza possibilità di rinforzi, complicherebbe enormemente i piani di Sarri per il suo 4-3-3.

La preoccupazione è palpabile, dato che, sebbene non siano arrivate offerte “vere” alla Lazio fino a questo momento, il rischio che società inglesi possano tentare l’affondo prima della scadenza della clausola è concreto.