La rabbia dei tifosi: corteo in arrivo contro il calciomercato bloccato della lazio

Lazio, cresce il malcontento tra i tifosi dopo il mercato bloccato: la Curva Nord prepara una manifestazione di protesta

L’attuale situazione di stallo del mercato della Lazio, con il blocco sia in entrata che in uscita, sta alimentando un profondo malcontento e una palpabile preoccupazione tra i tifosi. Quella che La Repubblica definisce una “Via Crucis dei sogni spezzati” per le operazioni impossibili e il rischio di perdere pezzi pregiati senza poterli rimpiazzare, sta spingendo la Curva Nord a organizzare una nuova manifestazione di protesta.

L’annuncio è stato dato via radio: la Curva Nord sta definendo luogo e giorno del corteo, prevedendo l’evento “tra il 15 e il 18 luglio“, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità. Si profila così una ripetizione di quanto accaduto lo scorso anno, quando migliaia di persone scesero in strada fuori dal Flaminio per contestare la gestione del presidente Lotito. Questo malcontento non è solo una reazione al blocco del mercato, ma anche all’incertezza sul futuro di giocatori chiave come Guendouzi e Rovella, che potrebbero partire a causa delle clausole rescissorie senza che la Lazio possa intervenire sul mercato. Il 10 luglio, intanto, è prevista la presentazione di Sarri, e la stessa mattina inizieranno le visite mediche. Il tecnico, che in questi giorni ha parlato con i senatori del gruppo e lo farà di persona dal 14, tenterà di convincere la squadra a seguirlo in questo nuovo percorso, nonostante le difficoltà. La contestazione dei tifosi, tuttavia, rappresenta un segnale forte del loro disagio, mettendo ulteriore pressione sulla società in un’estate già rovente.