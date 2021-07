Correa è sempre più un rebus: l’argentino potrebbe esserci a Marienfeld

La situazione di Joaquin Correa sembra essere sempre più un rebus: l’offerta giusta per l’argentino tarda ad arrivare

Non solo mercato in entrata. Anzi a essere fondamentale in casa Lazio è soprattutto quello in uscita. Infatti, quella che pare essere davvero la settimana della verità. tutto ruota attorno a Correa. Infatti soltanto con la sua cessione i biancocelesti potrebbero sferrare l’assalto decisivo a Brandt e Basic.

SIRENE INGLESI – Però, come riportato da Il Messaggero, l’offerta giusta per l’argentino tarderebbe ad arrivare. La pista Psg sarebbe ormai tramontata e qualcosa sembrerebbe muoversi in Premier League. Le due società che avrebbero fatto qualche passo sarebbero Tottenham ed Everton, ma con proposte che non supererebbero i 20 milioni di euro. Occhio però al Leicester, all’Arsenal e al Wolwerhampton. Queste ultime infatti avrebbero avviato i primi contatti con l’agente Lucci. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà. E intanto il ritiro di Marienfeld è sempre più vicino. Più passano i giorni più prende corpo l’ipotesi che l’argentino potrebbe essere tra i convocati.