Calciomercato Lazio, ecco le richieste alla dirigenza del tecnico Sarri: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, ecco le richieste alla dirigenza del neo tecnico Maurizio Sarri: tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si prepara a un avvio di stagione molto diverso da quanto sperato al momento della firma. Inizialmente ignaro del blocco imposto dalla Covisoc — la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche — l’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea auspicava alcuni innesti strategici per rinforzare una rosa che oggi appare incompleta.

Il raduno della squadra è fissato per il 10 luglio, seguito dal ritiro a Formello a partire dal 14 luglio. Tuttavia, l’organico a disposizione sarà pressoché identico a quello gestito nell’ultima stagione da Marco Baroni, con l’unica aggiunta di Danilo Cataldi, centrocampista romano reduce da un infortunio, e la partenza dell’esterno offensivo Loum Tchaouna, diretto altrove. Torneranno anche alcuni giocatori dai prestiti, ma con ogni probabilità lasceranno nuovamente il club.

Le richieste inascoltate del tecnico

Secondo Il Messaggero, Sarri avrebbe avanzato tre richieste precise alla dirigenza biancoceleste: l’acquisto di una mezzala con caratteristiche simili a quelle di Davide Frattesi (Inter) o Jacopo Fazzini (Empoli), un centravanti affidabile a causa dei dubbi su Taty Castellanos e Boulaye Dia, e un terzino sinistro in grado di dare equilibrio difensivo rispetto a Luca Pellegrini e Nuno Tavares, quest’ultimo spesso fuori posizione.

Il blocco del mercato, in vigore fino a gennaio per via delle sanzioni imposte dalla Covisoc, impedisce al club di soddisfare queste esigenze. Solo nel 2025, qualora la Lazio rispetti i vincoli finanziari richiesti, sarà possibile tornare ad agire sul mercato.

Creatività e responsabilità: la sfida di Sarri

In attesa di rinforzi, Sarri dovrà puntare sulla flessibilità tattica e sull’adattamento dei giocatori già in rosa. Nonostante le difficoltà, il tecnico toscano ha deciso di onorare il proprio contratto, prendendosi la responsabilità di guidare la squadra in una fase delicata e incerta. La stagione della Lazio, dunque, parte in salita — e dipenderà anche dall’ingegno del suo allenatore.