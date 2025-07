Lazio, ecco i primi dati della campagna abbonamenti: tutti gli aggiornamenti

Condividi via email

Lazio, ecco i primi dati della campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A: tutti gli aggiornamenti

Continua a ritmo moderato la campagna abbonamenti della SS Lazio per la nuova stagione calcistica. Il dato aggiornato parla di circa 7.500 tessere sottoscritte, un numero significativo ma che riflette le divisioni che attraversano attualmente l’ambiente biancoceleste.

Nella scorsa stagione, la campagna abbonamenti della Lazio aveva registrato numeri decisamente più alti nello stesso periodo. A inizio luglio 2024, infatti, erano già state sottoscritte oltre 12.000 tessere, con un trend in crescita che portò il totale finale a superare quota 20.000 abbonamenti entro l’inizio del campionato.

Il clima tra i tifosi è infatti spaccato: da una parte, permane un sentimento profondo di attaccamento alla maglia, alla storia del club e all’identità laziale. Dall’altra, cresce il malcontento per le recenti vicende societarie, soprattutto in relazione alla gestione del presidente Claudio Lotito, figura da tempo al centro di critiche da una parte della tifoseria per le sue scelte dirigenziali e la comunicazione spesso divisiva.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la prelazione sui vecchi posti – riservata agli abbonati della scorsa stagione – sarà attiva fino alle 23:59 del 9 luglio, alla vigilia del raduno pre-stagionale e della presentazione ufficiale del nuovo allenatore.

Alla guida tecnica ci sarà infatti Maurizio Sarri, ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, noto per il suo stile di gioco offensivo e il “Sarrismo” che ha lasciato il segno ovunque abbia allenato. La sua presentazione rappresenta un momento cruciale per ricompattare l’ambiente e rilanciare le ambizioni della Lazio. Il numero di abbonamenti è destinato a salire nei prossimi giorni, ma l’attuale andamento suggerisce una base di tifosi combattuta tra passione e protesta.