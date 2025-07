Gigot Lazio, la dirigenza guarda in Francia per tagliare uno stipendio troppo alto: le ultime

Gigot Lazio, lo stipendio percepito non è in linea con le prestazioni nella scorsa stagione e in un reparto già completo, può partire

La Lazio si trova a fronteggiare una spesa “ingiustificabile” per la sua panchina, con un impatto significativo sul monte ingaggi che, come evidenziato dal Corriere della Sera, incide pesantemente sulle casse del club. Con il mercato bloccato dalla Covisoc a causa della violazione di ben tre parametri finanziari, la situazione è critica. Una parte consistente del monte stipendi è destinata a giocatori che hanno avuto un utilizzo limitato o nullo nell’ultima stagione, rappresentando un vero e proprio spreco di risorse.

Tra i casi più eclatanti spicca Gigot, rispettivamente il quarto e il terzo giocatore più pagato della rosa. Il francese percepisce più di 3 milioni di euro lordi all’anno, nonostante nell’ultimo campionato sia stato schierato titolare solo 7 volte. Questa disproporzione tra costo e impiego è insostenibile per una società in difficoltà finanziaria. Per questo, a Formello, la priorità è tagliare. Gigot, che rischia di diventare il quinto difensore (dietro Romagnoli, Gila, Patric e Provstgaard), potrebbe addirittura essere escluso dalla lista. La società sta cercando acquirenti in Francia per liberarsi di stipendi così alti per calciatori ai margini del progetto, cercando di alleggerire un fardello economico che compromette la capacità del club di operare.