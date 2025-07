Lazio, sfida tra i pali: Provedel e Mandas restano a Roma, ballottaggio aperto!

Lazio, è già sfida tra i pali della porta biancoceleste: Provedel e Mandas restano a Roma, il ballottaggio è aperto! I dettagli

La Lazio ha preso una decisione netta: Ivan Provedel e Christos Mandas rimarranno entrambi in rosa almeno fino a gennaio. Secondo Il Corriere dello Sport, entrambi sono considerati incedibili dalla dirigenza biancoceleste, anche per via del blocco del mercato che impedirebbe di sostituirli in estate in caso di partenza.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo calcio offensivo e la costruzione dal basso, ha aperto alla concorrenza tra i due portieri. Provedel, classe 1994, è arrivato dallo Spezia nel 2022 per fare il secondo di Maximiano, ma ha conquistato subito il posto da titolare nella prima giornata contro il Bologna. Stimato da allenatori come Vincenzo Italiano e Antonio Conte, ha estimatori in Serie A ma resterà alla Lazio. Il tecnico toscano apprezza in particolare la sua abilità con i piedi, qualità fondamentale nel sistema di gioco biancoceleste.

Mandas, portiere greco classe 2001, è reduce da un eccellente finale di stagione in cui ha guadagnato fiducia e rinnovato recentemente il suo contratto. Considerato un talento dal grande potenziale, è stato cercato anche dal Wolverhampton, ma la società ha rifiutato tutte le offerte puntando su di lui per il futuro. Sarà un duello alla pari con Provedel, e come ribadito da Sarri, le gerarchie saranno determinate esclusivamente dalle prestazioni in campo.

Situazione terzo portiere: Furlanetto o Renzetti

Diverse le prospettive per Alessio Furlanetto e Mattia Renzetti, in lizza per un solo posto come terzo portiere. Furlanetto, classe 2001, ha già maturato esperienze in prestito e ha un contratto fino al 2028. Renzetti, più giovane e molto promettente, è destinato a un prestito formativo: Pontedera, Alcione Milano, Cavese e Arzignano hanno mostrato interesse.

Con il duello Mandas-Provedel a catalizzare l’attenzione, la Lazio sceglie stabilità e concorrenza interna per difendere la porta biancoceleste. Un equilibrio che potrà fare la differenza in una stagione ricca di obiettivi.