Eriksson, venerdì i FUNERALI: la Lazio sarà PRESENTE. Ecco chi andrà in Svezia

L’ultimo saluto per Sven Goran Eriksson vedrà la Lazio presente: una delegazione è partita per la Svezia, per domani venerdì 12 previsti i funerali

I funerali di Sven Goran Eriksson sono previsti per la mattina di venerdì 13 settembre e la Lazio sarà presente. Una delegazione biancoceleste è partita per Thorsby, presenti il direttore generale Enrico Lotito e il dirigente Alberto Bianchi.

L’iniziativa è nata per mano del presidente Lotito, per fare in modo che il club potesse dare un ultimo saluto al suo ex allenatore. Prima del match contro il Milan i tifosi hanno potuto ricordare Eriksson allo stadio Olimpico.