Spinosi: «Eriksson? Con la Lazio ha dimostrato di essere tra le grandi d’Europa». Le parole del suo ex vice allenatore

Intervistato da La Repubblica, Luciano Spinosi ha parlato dell’ex tecnico della Lazio Sven-Goran Eriksson. Queste le sue parole:

PAROLE – «Sven ha saputo evolversi. Arrivato in Italia con l’etichetta di tattico con un approccio severo, è riuscito a diventare anche un eccellente gestore grazie al suo carattere gentile, ma determinato. La sua bravura è stata di convincere i campioni a osservare le sue regole e i suoi principi di gioco.

Riuscì a sfatare un tabù, a Sven sfuggì quello nel 1986 per la partita surreale contro il Lecce e nel 1999 per una serie di arbitraggi poco fortunati. In quel periodo, la Lazio ha dimostrato di essere tra le grandi d’Europa. In seguito, ci siamo sentiti e visti poche volte, ma il ricordo, la stima e la gratitudine è rimasta inalterata».