Emre Belozoglu Lazio, dalla Turchia: «Entrerà nello staff di Sarri»

Per l’ex centrocampista sembravano essersi aperte le porte della nazionale turca, come assistente dell’allenatore Günes. La trattativa però non è andata a buon fine. Come riportato dal sito Sabah.com, nel futuro di Emre ci sarebbe la Lazio. L’ex calciatore dell’Inter sarebbe pronto a legarsi ai colori biancocelesti nel mese di settembre. La voce circola da inizio estate, ma ora potrebbe trasformarsi in realtà