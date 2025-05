Empoli Lazio, ci sarà anche Spalletti al Castellani: da Zaccagni a Rovella, ecco chi sono gli osservati speciali

Il ct della Nazionale sarà presente sugli spalti del Castellani per assistere alla sfida delle 12 e 30 tra l’Empoli e la Lazio di Baroni

Manca pochissimo al fischio di inizio del match del Castellani, con Empoli e Lazio che si daranno battaglia per tre punti fondamentali ai fini della classifica di entrambe le squadre.

Sarà una gara particolare anche per la presenza sugli spalti del ct della Nazionale, Luciano Spalletti, che osserverà attentamente quelle che potrebbero essere alcune ‘risorse’ da inserire nella lista dei convocati per le gare di qualificazione al Mondiale che prenderanno il via tra un mese. Come analizzato anche dal Corriere dello Sport, i nomi più papabili sono quelli di Zaccagni e Rovella, oltre a quello di Luca Pellegrini, con il primo che dovrebbe partire dalla panchina.