Empoli Lazio: biancocelesti a caccia di un record, ecco quale

Empoli Lazio, gli uomini di Sarri non hanno mai vinto per tre volte consecutive la gara inaugurale del campionato senza subire reti

Tra poche ore la Lazio scenderà in campo per la prima gara stagionale al Castellani contro l’Empoli. Gli uomini di Sarri, oltre a cercare di portare a casa i tre punti, hanno tutta l’intenzione di stabilire un vero e proprio record.

La Lazio infatti ha vinto le ultime due gare inaugurali della stagione senza subire reti ma non ci è mai riuscita per tre volte consecutive: un motivo in più per dare tutto e tornare col bottino pieno.