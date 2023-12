Zaccagni ignora Kamada, poi zittisce i compagni? «State muti». Il VIDEO fa discutere i social

Zaccagni si è reso protagonista di un episodio particolare con Daichi Kamada: l’esterno non ha servito il giapponese che si è poi lamentato

Episodio particolare quello accaduto nella sfida di venerdì pomeriggio tra Empoli e Lazio. Durante un’azione di contropiede, Mattia Zaccagni ha ignorato completamente Daichi Kamada che chiedeva il pallone in profondità.

Il giapponese a quel punto si è lamentato ma Zaccagni ha poi fatto segno ai compagni di stare muti. Un pò di nervosismo in un momento comunque delicato sia per il ragazzo a livello personale (ha perso da pochi giorni il nonno) sia per il club biancoceleste.