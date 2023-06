Empoli-Lazio, le probabili formazioni al Castellani. La squadra di Sarri torna in campo per l’ultimo impegno della stagione

La Lazio si prepara ad affrontare l’ultimo impegno della stagione, l’obiettivo è quello di difendere il secondo posto da un possibile sorpasso dell’Inter. Ecco le probabili formazioni dei due tecnici, Sarri e Zanetti, per la gara di sabato. Per il Comandante capitolino dubbio in difesa tra Lazzari e Pellegrini: Hysaj si muoverà a destra o a sinistra a seconda della scelta. Favorita ancora la coppia centrale Casale–Romagnoli ma occhio a una possibile chance per Patric. A centrocampo Cataldi si è allenato ma non è ancora al meglio. Spazio a Vecino in mezzo a Luis Alberto e Milinkovic. Davanti torna titolare Felipe Anderson, è aperto il ballottaggio tra Pedro e Zaccagni. Al centro dell’attacco Immobile.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Pellegrini, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni/Pedro. All. Sarri