Empoli, il d.s. Accardi: «Abbiamo detto molti no sul mercato»

Il d.s. dell’Empoli Accardi ha parlato del mercato di riparazione appena terminato. Tra gli azzurri, la Lazio pensava a Bajrami e Parisi

Tra gli obiettivi di mercato della Lazio per il mercato di riparazione, ma anche per il futuro, ci sono anche Bajrami e Parisi dell’Empoli. I due calciatori piacciono molto a Sarri e delle offerte ricevute per i gioielli empolesi ne ha parlato il d.s. azzurro Accardi in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Abbiamo ricevuto offerte anche importanti, ma abbiamo detto no. Crediamo che la salvezza sia ancora da raggiungere».