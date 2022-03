Emerson Palmieri Lazio: la Juve è pronta ad affondare sul giocatore

Emerson Palmieri Lazio, la Juve si inserisce nell’affare: affondo decisivo in estate dei bianconeri?

Non c‘è solo la Lazio su Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve segue nuovamente con grande interesse la situazione legata all’italobrasiliano e la prossima l’estate potrebbe essere quella buona per chiudere l’affare.

Lo stesso giocatore avrebbe comunicato la propria volontà di non rimanere al Lione, squadra dove è attualmente in prestito, per far ritorno al Chelsea ma solo di passaggio. Con un contratto in scadenza nel 2023, il suo cartellino non porterebbe neanche ad una spesa troppo elevata.