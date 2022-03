Calciomercato Lazio: Sarri punta Vecino ed Emerson Palmieri. I dettagli

Calciomercato Lazio: Maurizio Sarri non smette di pensare a Matias Vecino ed Emerson Palmieri per rinforzare la squadra

La Lazio scalda i motori in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, Maurizio Sarri avrebbe fatto i nomi a Tare di due giocatori in particolare che vorrebbe con sé: Matias Vecino e Emerson Palmieri.

Il centrocampista lascerà l’Inter a fine stagione ed è in attesa dell’offerta migliore, non solo in termini economici. L’allenatore della Lazio ci ha lavorato nel 2014/15, ora ha trent’anni e il suo acquisto può essere conveniente sotto ogni punto di vista. Il cartellino non va pagato e rimane un giocatore che, se in forma, garantisce un buon rendimento. L’ex Fiorentina ha mercato all’estero ma resterebbe volentieri in Italia e, soprattutto, riabbraccerebbe Sarri.

Per quanto concerne l’esterno del Lione – invece – la pista è più complicata. Il club francese pensa di riscattarlo in estate, evitandogli il ritorno al Chelsea. Il giocatore tornerebbe volentieri da Sarri ma l’ostacolo rappresentato dal Lione è difficilmente aggirabile.