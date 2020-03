Emergenza Coronavirus, positivo il Vicario del Papa

In serata il Vicariato ha annunciato la positività del Cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa, al Coronavirus

Dopo vari casi in Vaticano, in serata è arrivata una notizia che non fa stare sereno nessuno: il cardinale Angelo De Donatis è risultato positivo al Coronavirus.

Il Vicario del Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ma è in buona condizioni, secondo il comunicato del Vicariato. Al momento l’arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano non sembrerebbe essere in pericolo di vita.