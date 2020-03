Emergenza Coronavirus, Borrelli: «Guariti in forte aumento»

Il capo della Protezione Civile, nella consueta conferenza stampa, ha aggiornato la situazione Coronavirus in Italia

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e quotidianamente il capo della Protezione Civile tiene una conferenza stampa per tenere aggiornata la popolazione.

Quest’oggi Borrelli ha detto: «Voglio innanzitutto ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione. Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 70.065 unità con un incremento di 3.651 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 10.023, con ben 889 decessi nelle ultime ventiquattr’ore. Le persone guarite sono arrivate a 12.384, qui quindi ci sono stati ben 1.434 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva. Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento, avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile. Nel resto del mondo le nostre azioni vengono prese come esempio. Aperture ai tamponi auspicate da alcuni politici? Credo ci debba essere un’attenta riflessione. Il paese è fermo e l’esigenza di assicurare un minimo di operatività e vita è necessario per la sopravvivenza di tutti quanti. Comunque siamo vicini alle prossime misure del governo, al prossimo dpcm, saranno misure adeguate alla situazione. Abbiamo eseguito l’8% dei tamponi in più».