Emergenza Coronavirus, ecco il bollettino odierno della Protezione Civile

Emergono i nuovi, sorprendenti, dati odierni sull’emergenza Coronavirus, dalla consueta conferenza stampa delle ore 18 da parte della Protezione Civile. Il numero di nuovi positivi nell’ultimo giorno è di 880. Sono 604 le persone decedute nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 1555. Crollano anche i ricoveri in Terapia Intensiva, 106 in meno, con 3792 totali attualmente ricoverati. Il totale dei nuovi casi odierni è quindi di 3039 in più nell’ultimo giorno.