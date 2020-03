Emergenza Cornavirus, sospesa anche la Libertadores 2020

Emergenza Cornavirus, la CONMEBOL ferma la Libertadores: la decisione è stata presa per limitare le possibilità di contagio

La CONMEBOL – Confederación sudamericana de Fútbol – ha sospeso anche la Libertadores 2020. Lo ha fatto in seguito alle misure restrittive che tutto il mondo dello Sport sta adottando per affrontare l’Emergenza Coronavirus, ormai classificata come pandemia.

Una misura per salvaguardare il Sudamerica, come spiegato nel comunicatp emanato dallo stesso organo amministrativo: «La Conmebol, per prevenzione dal Covid-19, per contrastare il rischio di espansione del virus e per la salvaguardia dei giocatori, degli staff, dei delegati, arbitri, dirigenti, stampa e tifosi, ha deciso di sospendere gli incontri della Libertadores 2020 della settimana tra il 15 e il 21 marzo 2020. Nelle prossime settimane si provvederà all’aggiustamento del calendario della competizione. Chiediamo ai club che seguano con diligenza i protocolli di prevenzione suggeriti dalle autorità competenti al fine di evitare la propagazione del virus».