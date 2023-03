Eintracht Francoforte, la società fa chiarezza: «Scontri partiti da tifosi avversari»

Arrivata la risposta dalla dirigenza del club tedesco sugli scontri di ieri a Napoli

Brutta pagina di sport ieri a Napoli, soprattutto dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi dell’Eintracht e la Polizia nel capoluogo campano. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Philipp Reschk, membro del CDA del club tedesco.

LE PAROLE- «La polizia ci ha confermato che l’attacco di ieri è partito dai tifosi avversari ma anche questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato. Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi avvenuti a Napoli, nulla giustifica questa violenza. Danneggia il calcio, l’Eintracht e i nostri sforzi per difendere i diritti di tutti i tifosi. »