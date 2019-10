E’ morto Giorgio Squinzi, proprietario della Mapei e del Sassuolo

E’ morto a 76 anni il proprietario del Sassuolo Giorgio Squinzi. Il numero uno di Mapei è venuto a mancare al termine di una lunga malattia

E’ morto a 76 anni il proprietario del Sassuolo e della Mapei Giorgio Squinzi. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo sport, per questo la sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei Quick-Step, con la quale ha vinto quasi tutto. Dal 2002 era diventato anche il proprietario della squadra di calcio del Sassuolo, che ha riportato alla ribalta. Lascia la moglie e due figli, Marco (44 anni) e Veronica (43 anni).