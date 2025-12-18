Calciomercato
Dybala resta alla Roma? Niente Boca a gennaio, ma è una suggestione di quella big per il futuro
Nonostante le voci insistenti provenienti dall’Argentina, Paulo Dybala non tornerà in patria nella sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, non ci sono possibilità che la Joya vesta la maglia del Boca Juniors già a gennaio.
I motivi della permanenza
Due i fattori che blindano l’attaccante argentino nella Capitale:
- Le ambizioni della Roma: il club giallorosso è impegnato su tre fronti – campionato, Coppa Italia ed Europa League – e non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore più talentuoso a metà stagione.
- La volontà del calciatore: Dybala non è intenzionato a lasciare Roma a gennaio, preferendo concludere la stagione sotto la guida di Gasperini.
Orizzonte 2026: il contratto e la suggestione Milan
Lo scenario potrebbe cambiare nel giugno 2026, quando scadrà ufficialmente il contratto di Dybala con la Roma. Al momento non ci sono stati contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza giallorossa per un eventuale rinnovo.
In questo contesto si inserisce la suggestione Milan: il nome dell’argentino è stato accostato ai rossoneri come possibile colpo a parametro zero per l’estate 2026. Un’ipotesi che intriga i tifosi e che potrebbe diventare concreta se il dialogo con la Roma dovesse restare fermo.
