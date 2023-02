Dybala : «Io alla Roma il prossimo anno? Non lo so che succederà»

Dybala, l’argentino in occasione della conferenza stampa pre gara con il Salisburgo spaventa i tifosi giallorossi riguardo il suo futuro

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo, in conferenza stampa è intervenuto Paulo Dybala rilasciando queste dichiarazioni sul suo futuro

PAROLE – Se giocherò sicuramente con la Roma? Non cosa succederà a fine anno, non so nemmeno cosa succederà a Mourinho, devi chiederlo a lui. L’anno è molto lungo, voglio vincere con la Roma e voglio che la Roma giochi in Champions League il prossimo anno