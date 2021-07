Durmisi: «Voglio dimostrare di poter essere utile. Mi sento terzino, ma...»

Durmisi ha parlato al termine della seduta mattutina di allenamento, svoltasi nel ritiro di Auronzo di Cadore

Al termine della seduta di allenamento mattutina, Durmisi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue dichiarazioni:

ALLENAMENTO – «Oggi la seduta è stata molto dura, ma ci stiamo allenando bene. Sono felice di essere qui. Io voglio far vedere che sono un giocatore che può essere utile a questa squadra. Devo fare di più. Cerco di essere il primo ad arrivare sul campo e l’ultimo a uscire».

COMPAGNI – «Io mi trovo bene con tutti. I miei compagni sono dei ragazzi con una mentalità positiva.»

SALERNITANA – «Ho giocato poco, ma l’obiettivo era la promozione ed è stato bellissimo raggiungerla».

RUOLO E SARRI – «Io mi sento più un terzino, ma mi trovo bene anche a fare il quinto. Nella mia carriera ho giocato in entrambe le posizioni. Voglio provare a convincere Sarri. So che è difficile, ma sto lavorando al meglio. Nuovo staff? Stiamo lavorando seriamente e siamo tutti felici. Mi piace molto come si lavora nella fase difensiva, ma è passata solo una settimana. Calci piazzati? Proviamo tante soluzioni, ma vedremo cosa farà il mister».