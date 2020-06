Duka (comitato UEFA): «La Lazio gioca molto bene. Che bravo Tare..»

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato UEFA è stato intervistato da TMW RADIO

Il numero uno della Federcalcio Albanese e membro del comitato esecutivo UEFA, Armand Duka, è stato ospite ai microfoni di TMW Radio. Molti i temi toccati, tra questi molti complimenti alla Lazio e ai connazionali Strakosha e Tare.

Queste le parole di Duka su Tare e Strakosha: «Il direttore della Lazio è nostro! Anche il portiere, Strakosha. La Lazio negli ultimi anni sta giocando benissimo, e in questo campionato sta facendo qualcosa di meraviglioso: può provarci fino alla fine. Non so come saranno dopo lo stop, ma prima erano davvero in forma. Speriamo stiano bene e Strakosha prenda zero gol. Tare mi sembra uno capace di fare successo sia in Italia che in Europa: ha trovato buoni giocatori, costruendo una squadra per fare risultati. Economicamente, pure, ha fatto benissimo: tutto merito suo»

Successivamente ha espresso il suo parere sull’ex allenatore della Lazio e attuale Ct dell’ Albania, Edy Reja: «Edy è un grande allenatore, ha esperienza di tante partite alle spalle. Abbiamo tante speranze di poterci qualificare con lui, ripetendo cosa ha fatto già il nostro eroe Gianni De Biasi, amato da tutto il popolo albanese»

Gianlorenzo Di Pinto