Dortmund, vittoria di compattezza, big risparmiati per la Lazio. Si fa male Piszczek

Il Dortmund espugna il campo dell’Hoffenheim grazie a Reus.

Il Borussia Dortmund di Favre lancia un segnale chiaro su un campo difficile dove lo scorso anno aveva perso malamente. I gialloneri vincono 1-0 grazie a una rete nel finale di Reus, partito dalla panchina in ottica Lazio come Haaland e Guerreiro. Si fa male però Piszczek alla mezz’ora, probabilmente salterà la Lazio. All’Olimpico mancheranno con tutta probabilità anche Akanji (positivo al Covid l’8 ottobre), Zagadou (problema al ginocchio) e Emre Can, squalificato. Anche Thorgan Hazard è a rischio. A centrocampo Bellingham dovrebbe sostituire Reynam oggi titolare per 90 minuti. Importante prova di compattezza per il Borussia, che da questa sera potrà pensare alla Champions.