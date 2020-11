Il Borussia Dortmund, prossimo avversario della Lazio in Champions, ha perso 1-2 contro il Colonia

Un pomeriggio nero quello del Borussia Dortmund di Lucien Favre. I gialloneri cadono in casa contro il Colonia, che prima di questo match aveva raccolto solo 6 punti. Non accadeva dal 1991, ben 30 anni.

Le palle inattive continuano ad essere un problema serio. Nonostante i centimetri di cui dispone la retroguardia, entrambe le reti del franco-tunisino Skhiri sono arrivate direttamente da calcio d’angolo, situazione in cui la difesa è sembrata in grandissima difficoltà (all’Olimpico, Luiz Felipe aveva punito i gialloneri in maniera analoga).

Altra nota dolente sono gli infortuni: a Guerreiro e Schulz, che non saranno del match, si aggiunge Meunier, out nella ripresa per un problema muscolare. Come terzini, vista la grande indisponibilità, dovrebbero partire Emre Can e Passlack.

Giornata dunque da dimenticare, nonostante la rete di Hazard, frutto dell’inserimento del giovanissimo Moukoko (16 anni). Anche perchè Haaland, sotto porta, non è sembrato il solito rapace d’area che siamo abituati a vedere.