Donnarumma, retroscena Gattuso: cos'è successo al portiere

Donnarumma, retroscena sul portiere della Nazionale e il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, ecco cos’è successo, i dettagli

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e uno dei temi più dibattuti riguarda Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan – avversario in tante occasioni della Lazio – si trova ora in una situazione delicata al Paris Saint-Germain, dove il club parigino ha scelto di puntare su Lucas Chevalier come nuovo portiere titolare. Questa decisione ha spinto Donnarumma nella lista dei trasferimenti, con la speranza di trovare una squadra che gli garantisca un posto da titolare e la continuità che servirebbe alla sua carriera; come riportato da La Stampa.

Fino a questo momento, l’unico club che ha mostrato un reale interesse per Donnarumma è il Manchester City. I Citizens, allenati da Pep Guardiola, vedono nel portiere azzurro il rinforzo ideale per la loro difesa. Tuttavia, il buon esito della trattativa dipenderebbe dalla cessione di Ederson, il portiere brasiliano attualmente in rosa. Solo dopo aver trovato una sistemazione per lui, il City potrebbe fare un’offerta concreta per Donnarumma. Un altro ostacolo che resta da superare, oltre a un accordo con il giocatore, è rappresentato dal prezzo: il PSG valuta il portiere circa 50 milioni di euro, una cifra considerevole che riflette il suo valore, nonostante la sua situazione attuale.

Anche in Italia la vicenda Donnarumma è seguita con grande attenzione, soprattutto in vista degli impegni della Nazionale. Donnarumma avrebbe infatti avuto un incontro con il nuovo CT Gennaro Gattuso. Questo colloquio, significativo per il loro legame al Milan, ha permesso a Gattuso di confermare la sua totale fiducia nel portiere, promettendogli il posto da titolare e la fascia di capitano della Nazionale, a prescindere dalla sua situazione al PSG.

Il portiere e il suo entourage sperano di trovare presto una nuova sistemazione, visto che rimanere al PSG senza essere titolare sarebbe difficile da gestire. Nel frattempo, il Milan, pur legato al passato di Donnarumma, sembra concentrato su altre priorità di mercato, senza segnali di un possibile ritorno.