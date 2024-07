Djukanovic Lazio, DECISO il suo futuro: ecco DOVE giocherà nella prossima stagione. Le ultime sulla trattativa per l’attaccante

Come riportato da Alfredo Pedullà, Viktor Djukanovic è molto vicino al trasferimento allo Standard Liegi, ma non è mai stato nei piani del calciomercato Lazio. Infatti, il club biancoceleste si è attivato soltanto per Laurienté e Ioannidis.

Quest’ultimo, però, ha una valutazione di 25 milioni di euro, troppi per le casse del presidente Lotito. Il giocatore del Sassuolo, invece, ha un costo minore e la Lazio ci sta riflettendo.