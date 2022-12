Djordjevic: «Milinkovic? Merita un club migliore della Lazio»

Djordjevic analizza la situazione legata al futuro del sergente serbo con le idee ben chiare su dove deve giocare

Ai microfoni di Goal ha parlato Djordjevic, il quale ha analizzato la situazione legata al futuro di Milinkovic-Savic, con idee ben chiare su dove dovrebbe giocare.

MILINKOVIC – «Tutto dipende da lui. Lui sta bene alla Lazio, non sappiamo cos’abbia in testa. Potrebbe giocare le finali di Champions ed Europa League, però si è trovato bene a Roma. Finché sta bene, va bene per tutti, soprattutto ai laziali.»

«Sicuramente il ragazzo merita una squadra più importante della Lazio. È talmente forte che può giocare anche al Real Madrid, al Psg, al Manchester City. È un giocatore moderno, con fisicità, fa la differenza in campo. Io lo vedo ovunque, può giocare in tutti i campionati»