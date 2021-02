Diritti tv Serie A, slitta la decisione: ecco cosa è successo

Serie A, slitta la decisione sull’assegnazione dei diritti tv: i club sono chiamati a votare tra Dazn e Sky. Ecco cosa è successo

Slitta la decisione sull’assegnazione sui diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio (2021-2024). Nella riunione che si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza non è arrivata una decisione definitiva.

Come spiega Tmw, i club si ritroveranno in Assemblea nella giornata di giovedì e decideranno sulla questione. Le società sono chiamate a votare le offerte presentate venerdì da Dazn e Sky.