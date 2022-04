Dionisi: «Senza Berardi e Lopez perdiamo molto. Al loro posto...»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Le sue parole

REGALO DI COMPLEANNO – «Mi piacerebbe una super squadra, spero che oggi si faccia prestazione visto che le prestazioni si fanno da squadra».

OUT BERARDI E LOPEZ – «Perdiamo dei giocatori che stanno facendo molto bene, ma giocheranno dei calciatori che avranno la possibilità di dimostrare, non è la prima volta che capita in stagione».

RASPADORI – «L’avevo già sentito dopo la partita, nel calcio bisogna dimostrare sempre mettendo alle spalle sia le cose positive che negative Oggi Giacomo penserà solo a questa partita».