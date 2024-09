Dinamo Kiev Lazio, il COMUNICATO per i TIFOSI presenti ad Amburgo: «Organizzato un meeting point»

Arriva il comunicato della Lazio per i tifosi laziali presenti ad Amburgo, è stato organizzato un meeting point in città

La Società Sportiva Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato per i tifosi laziali presenti ad Amburgo. Per i tifosi ospiti presenti in Germania è stato allestito un meeting point in città nell’area St.Pauli. Questo il comunicato del club:

«La S.S. Lazio comunica a tutti i tifosi presenti ad Amburgo per la gara contro la Dynamo Kyiv che è stato organizzato un meeting point in città nell`area “St. Pauli”, da dove si potrà raggiungere a piedi, in circa 20 minuti, la stazione dei treni con i quali raggiungere il Volksparkstadion in totale sicurezza. Il percorso sarà scortato dalla pubblica autorità, sia in fase di afflusso che di deflusso».