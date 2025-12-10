Non solo Lazio
Diletta Leotta, l’annuncio arriva dai social: la conduttrice ha svelato una notizia che ha fatto impazzire i fan. Le ultime
Diletta Leotta diventerà mamma per la seconda volta. L’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice sui social. I dettagli
Un regalo di Natale che arriva in anticipo e riempie il cuore di gioia. La celebre conduttrice sportiva Diletta Leotta e il compagno, il portiere Loris Karius, hanno scelto il periodo natalizio per condividere con il mondo una notizia meravigliosa e inattesa: la loro famiglia si allarga. Con un post toccante sui social, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio.
L’annuncio è stato accompagnato da una frase carica di emozione, che racchiude tutta la felicità del momento: “This Christmas we couldn’t wish for a more beautiful gift. Aria is becoming a big sister, and our hearts are ready to love twice as much.”
Un messaggio chiaro che celebra l’arrivo di un nuovo membro della famiglia e l’imminente promozione a “sorella maggiore” della primogenita Aria, nata nell’agosto del 2023. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CALCIONEWS24.COM
