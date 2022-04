Diffidati Lazio: sono ben tre i giocatori biancocelesti a rischio squalifica in vista del Milan. I nomi

Sono tre i giocatori della Lazio diffidati che sabato, contro il Torino, dovranno prestare attenzione a non prendere il giallo per non incappare in una squalifica.

Sono Luiz Felipe, Marusic e Patric che – in caso di ammonizione – salterebbero la sfida di sabato prossimo contro il Milan all’Olimpico.