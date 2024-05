Serie A, vince Ballardini la sfida tra gli ex Lazio al Mapei Stadium con il club neroverde che crede ancora nella salvezza

Termina 1-0 la sfida del Mapei Stadium che chiude il sabato di serie A tra Sassuolo-Inter con la formazione di Ballardini che prende tre punti importanti per la salvezza. A decidere la gara è stato Laurientè, che infiamma cosi la lotta per non retrocedere