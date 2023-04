Diffidati Lazio-Juve: chi rischia la squalifica in vista dello Spezia. Un giocatore biancoceleste dovrà stare particolarmente attento ai cartellini

La Lazio stasera affronterà la Juve di Max Allegri per un’altra importantissima sfida. Gli uomini di Sarri si scontreranno con i bianconeri che nonostante i 15 punti di penalizzazione vivono un momento di ottima forma.

Un giocatore biancoceleste, però, dovrà stare particolarmente attento ai cartellini: Danilo Cataldi è l’unico diffidato degli uomini di Sarri che in caso di ammonizione salterebbe per squalifica la partita contro lo Spezia in programma venerdì 14 aprile alle 20.45.