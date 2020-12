Diffidati Lazio: chi rischia di saltare la gara col Genoa

Questa sera la Lazio scenderà in campo contro il Milan: ecco chi sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare il Genoa

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Lazio è chiamata ad un’altra sfida impegnativa, contro il Milan capolista. La prima sfida del 2021, invece, sarà contro il Genoa. Sono tre i calciatori diffidati in casa biancoceleste, ma solo uno rischia di saltare la prima partita dell’anno.

Parliamo infatti di Caicedo, Lucas Leiva e Fares: gli ultimi due non sono convocati per la sfida contro i rossoneri e dunque non sono a rischio cartellino giallo.