Diffidati Lazio Az Alkmaar: mezza squadra rischia il ritorno. Attenzione ai cartellini gialli nel match di Conference

Allarme giallo in casa Lazio per il match di questa sera con l’Az Alkmaar: Patric, Romagnoli, Milinkovic e Zaccagni sono a rischio squalifica. In diffida anche Ciro Immobile out per infortunio

Nelle fila ospiti potrebbero rischiare il ritorno solo De Wit e Bazoer.