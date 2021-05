Difesa Lazio, il piano del club per il reparto arretrato tra rinnovi e acquisti

La Lazio continua a lavorare per progettare la prossima stagione: ecco il piano per la difesa, tra rinnovi, ritorni e nuovi acquisti

Giorni di lavoro intenso in casa Lazio per progettare la prossima stagione: tra il casting per il nuovo allenatore e alcuni obiettivi di mercato, la società sta pianificando anche il prossimo assetto tattico. In particolare, dopo le difficoltà dell’ultima stagione, la dirigenza vorrebbe concentrarsi sulla difesa.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Tare vorrebbe rinforzare la base già presente, con il rinnovo di due pilastri del reparto arretrato biancoceleste: stiamo parlando di Francesco Acerbi e Luiz Felipe, entrambi in scadenza nel 2022. Inoltre, dopo il 30 giugno tornerà a Roma Denis Vavro, reduce dal prestito all’Huesca: la possibilità che arrivi un allenatore che predilige la difesa a 4 potrebbe far salire le quotazioni dello slovacco. Si sta continuando a lavorare anche sul mercato, con gli obiettivi Boateng e Maksimovic di cui si è parlato con Ramadani. Un piano c’è e la volontà di ripartire anche: la Lazio punta tutto sulla difesa.